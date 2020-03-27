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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak açıkladı! Süreç tamamlandı
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    27.03.2020 - 12:08 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Süreç tamamlandı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." dedi.

    Bakan Albayrak açıkladı! Süreç tamamlandı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı.

    MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız."

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