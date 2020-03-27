27.03.2020 - 12:08 |
Bakan Albayrak açıkladı! Süreç tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı.
MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız."
Corona virüsten ölen Dilek Tahtalı'nın babası: Bize verilen bilgide kalbinin...İstanbul'da corona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verilen Dilek Tahtalı'nın (32) babası İsmail Tahtalı, "Tek evladımı kaybetmenin büyük acısını yaşıyorum" dedi.