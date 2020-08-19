Bakan Albayrak: Bir sonraki adımımız enerji depolamak olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik tam bağımsızlık hayalini inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz tüm bu yapılanların farkında." dedi.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırımlarını değerlendirdi.

Enerji politikaları ve teknolojilerinde ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarma hedefiyle ihracata, istihdama, katma değerli üretime dayalı yeni ekonomi modeli açısından bu tesisin önem taşıdığını belirten Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında son 4-5 yıldır çok önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinin başladığını söyledi.

Albayrak, bu anlamda ülkenin enerji alanında atacağı adımları ve hedefleri Milli Enerji ve Maden Politika Belgesi'nde topladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bakanlıkta buna 'Yeşil Kitap' demiştik, bütün bunları kayıt altına almıştık. Bu kitap çerçevesinde çok temel ilkeleri belirledik. 'Doğru politikalar ve doğru adımlarla enerjinin her alanında dışa bağımlılığı kırabiliriz ve bunu inanıyorsak başarabiliriz' diye ifade ettik. Özellikle enerjinin her alanında, yerli kaynaklarımızla, yerli teknolojimizle üretim yaparak büyük ve güçlü Türkiye idealine yürüyebileceğimizin bilincinde olduk."

"Birçok açıdan dönüşüm süreci başladı"

Bu inançla bağlantılı olarak o gün "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)" adını verdikleri bir tohum attıklarını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"YEKA'yı anons ettiğimizde sektör temsilcilerinin birçoğu bunun başarılabileceği noktasında gülüp geçmişti. Onlara da buradan el sallayalım. YEKA modeliyle güneş ve rüzgarda yerli teknolojiyle üretimin yapılabileceği bir modeli kurgulamıştık. İşte o tohum bugün çok tarihi bir tesise dönüşüyor. Bu tesiste, Türkiye'nin, Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı artık Türkiye'de üretilecek ve ötesinde ihracat kapasitesi de inşallah gelişmiş olacak. Türkiye artık enerjide, yenilenebilir enerjide teknoloji üreten ülke konumuna geldi. Allah'ın izniyle enerjinin birçok alanında, nükleer enerjiden bora, gemilerimize kadar birçok açıdan artık dönüşüm süreci başladı. Ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş her gün çınara dönüşecek. Ekonomide başlattığımız katma değerli, istihdama, ihracata dayalı üretim modeli çınara dönüşmeye başladı, daha da güçlü şekilde dönüşecek."

Konya'nın Karapınar bölgesindeki 1000 megavatlık güneş tarlasının panellerinin bu tesiste üretileceğini vurgulayan Albayrak, bu yatırımları güneşin yanında yerli rüzgar fabrikasının takip edeceğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin sadece enerjide değil, savunma sanayisine kadar teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattığına dikkati çekerek, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomik tam bağımsızlık hayalini de inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice, çok daha güzel ve büyük projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracat modeliyle çok daha müreffeh Türkiye ve yarınların teminatı olacak." ifadelerini kullandı.

"Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmazmış" sözünü anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte köstek olanlara ben 'beton lobisi' diyorum. Onların bu beton edebiyatı, güttükleri beton söylemi, bu beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecek. Biz bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda ülkeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin tüm bu yolculuğunda Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğu tüm bu hedef ve hayaller bir bir gerçekleşti ve çok daha güzel haberlerle daha iyi noktaya taşıyacağız."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdeye ilişkin, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak." dedi.

Bakan Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Bundan yaklaşık 4 yıl önce Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi kapsamındaki hedeflerden bahsettiklerini anımsatan Albayrak, yapılan açılışla, bunun en tarihi adımlarından birinin atıldığını söyledi.

Albayrak, bu adımın ülke açısından önemine dikkati çekerek, "Türkiye'de hep üretim adı altında birleştirip ihracat yapıyoruz diyenlere inat, Türkiye'de güneş teknolojilerinde hatırı sayılır tesisin açılışını yaptık. Bu tesiste üretilecek yerli panellerle dünyanın en büyük güneş tarlası kurulacak." diye konuştu.

Bu yatırımın, sadece ekonomi ve enerji politikaları anlamında değil, bir psikolojik eşiğin aşılması açısından da tarihi bir iş olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şu değerlendirmede bulundu:

"Milyar dolarlık pazar, ithalatı elimine ettiğiniz, ihracat kapasitesini genişlettiğiniz bir iş. Milli ekonomiden, katma değerli üretimden bahsediyoruz. Türkiye'nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, yetişmiş iş gücüne, dönüşüm modeline örnek olacak yatırım modeli burada var. Türkiye'ye, Türk mühendislerine güvendiğinizde, Türkiye'nin artık bu teknolojilerde söz sahibi olacağı Ar-Ge altyapısı da burada var. Artık bu teknolojileri daha ileri noktaya taşıyacak süreç başlıyor. İnşallah bunun bir sonraki adımı, bu teknolojilerin gelişmesinde bir sonraki adım enerji depolama. Biz bunu başardıysak, pil depolama, enerji depolama altyapısıyla ilgili bunun yakın gelecekte de gerçekleştiğini göreceğiz."

Albayrak, ülkenin tarihi projelere imza attığına işaret ederek, "Beton lobisi, betonlar arasında tasfiye olurken, Türkiye inşallah bu dönüşümü her anlamda çok daha ileri noktaya taşıyacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Her attığımız adım bu ideale ve hedeflere perçinlenerek ulaşmamız için çok daha güzel bir süreci ortaya koyacak. Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak." ifadelerini kullandı.

"Cumayı bekleyelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin sorulması üzerine Albayrak, şunları kaydetti:

"Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece."