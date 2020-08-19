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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk...
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    19.08.2020 - 14:24 |

    Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor." dedi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerli güneş paneli fabrikasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin değişim sürecini başlattık ve hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Beton beton diyenlere NOT:

    Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.

    ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.

    MADE IN TÜRKİYE"

    "HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerli güneş paneli fabrikasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    Albayrak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye enerjide teknoloji üreten bir konuma geldi. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Birçok açıdan dönüşüm süreci başladı. Türkiye'nin değişim sürecini başlattık ve hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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