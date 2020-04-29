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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
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    29.04.2020 - 20:29 | | DHA

    Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

    Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı. Bakan Albayrak, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" mesajıyla paylaştığı videonun son bölümünde ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" ifadelerini kullandı.

    İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktıİSTOÇ'ta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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