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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak duyurdu: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak
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    27.07.2020 - 19:49 | | AA

    Bakan Albayrak duyurdu: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

    Bakan Albayrak duyurdu: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

    Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen FİKKO toplantısında, İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planının, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirildiğini ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirtti.

    Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

    "Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır."

    Bakan Albayrak duyurdu: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

     

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