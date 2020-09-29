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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
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    29.09.2020 - 20:41 | | DHA

    Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.

    Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021- 2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek! " ifadelerine yer verdi.

     

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