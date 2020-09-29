29.09.2020 - 20:41 | | DHA
Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021- 2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek! " ifadelerine yer verdi.
2021-2023 dönemini açıkladığımız— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!🇹🇷 pic.twitter.com/AVROTxmhIv