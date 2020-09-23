23.09.2020 - 19:31 |
Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısına dair paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik.
Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 23, 2020
Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/zFdnYWsQ5T
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