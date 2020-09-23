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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz
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    23.09.2020 - 19:31 |

    Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısına dair paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaştı: Var gücümüzle çalışıyoruz

     

    Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik.

    Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 23 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Covid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte, 72 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.
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