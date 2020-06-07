BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim
    ABONE OL
    07.06.2020 - 21:47 |

    Bakan Albayrak yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'sini açıklamıştı. Projenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere yöneltilen soruya Bakan Albayrak yanıt verdi.

    Bakan Albayrak yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'sini açıklamıştı. Milyonlarca genci ilgilendiren bu projeye kısa sürede on binlerce kişi başvuruda bulundu.

    Projenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi, A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir.

    Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak, "Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.

    Bakan Albayrak yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim

     

     

      Hatay’da maganda kurşunu bir bebeğin canını aldıHatay'ın Kumlu İlçesinde Rasgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürdü, babasını da ağır yaraladı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Yaşamak için komşusuna sığındı! Yine aynı vahşet

      Yaşamak için komşusuna sığındı! Yine aynı vahşet

      Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

      Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

      Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

      Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

      Maganda dehşeti! 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

      Maganda dehşeti! 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

      Sıradaki Haber