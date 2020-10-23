23.10.2020 - 11:13 |
Bakan Dönmez açıkladı! Sakarya'da büyük hazırlık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sakarya gaz sahası ile ilgili önemli açıklamalar bulundu. Bakan Dönmez Sakarya'da iki-üç tespit kuyusu planladıklarını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dönmez, "Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40’a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz. Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız. Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı. Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdüAntalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde otel işleten Orhan Kaplan (27) ve 2 personeli, otelin mülk sahibi Rus G.A. ve 15 kişi tarafından darbedildi. Elleri ve ayakları bağlanan, zorla senet imzalatılmak istenen Kaplan, jandarma tarafından kurtarıldı. G.A.'nın oteldeki turistleri kovmaya çalıştığını, kasadaki bin 200 lirayı da aldığını söyleyen Kaplan, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı ve darp anları, otelde konaklayan bir kişi tarafından anbean görüntülendi.