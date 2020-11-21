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21.11.2020 - 13:28 | | AA

Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemi geçtiğini bildirdi.

Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

Dönmez, Twitter hesabından ocak- eylül dönemine ilişkin sanayi, mesken ve ticarethane gruplarının elektrik tüketim değerlerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de eylülde sanayide elektrik tüketimi 9,1 milyon megavatsaate ulaşırken, meskenlerde 5 milyon megavatsaat, ticarethanelerde ise 5,6 milyon megavatsaate yükseldi.

Bu miktar nisan ayında sanayide 6,1 milyon megavatsaat, meskenlerde 5 milyon megavatsat ve ticarethanelerde ise 3,4 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Bakan Dönmez, söz konusu verilere ilişkin "Sanayi ve ticarethanelerimizde üretim ve katma değerin habercisi elektrik tüketimimiz salgın öncesini geçti. Artan üretim, ihracat ve ticari faaliyetler, enerjimize enerji kattı." değerlendirmesinde bulundu. 

Herkes yasak sandı şehir boş kaldıVan’ın merkez ilçelerinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının bugün başladığını düşünmeleri nedeniyle şehir sessizliğe büründü.
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