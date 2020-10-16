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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk
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    16.10.2020 - 14:24 | | DHA

    Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

    Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına ilişkin, "Önce söktük, sonra boğazı aştık, tekrar birleştirdik, kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

    Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı. Videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması da yer aldı.

    Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk

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