Bakan Dönmez: Yeni sondajlar olacak

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Karadeniz'de Kanuni Devri' etiketi ile açıklama yaptı.

Dönmez, "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak" dedi. Bakan Dönmez, paylaşımında 'Kanuni' sondaj gemisinin görüntülerine de yer verdi.

Bakan Dönmez, "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.