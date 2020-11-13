13.11.2020 - 10:42 | | DHA
Bakan Dönmez: Yeni sondajlar olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." dedi.
Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Karadeniz'de Kanuni Devri' etiketi ile açıklama yaptı.
Dönmez, "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak" dedi. Bakan Dönmez, paylaşımında 'Kanuni' sondaj gemisinin görüntülerine de yer verdi.
Bakan Dönmez, "Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.
PKK'lı terörist böyle yakalandı! 120 bin TL verdi ama..Terör örgütü PKK'ya üye olmakla suçlanan zanlı, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanında yakalandı. Gerçeğinden ayırması çok zor olan sahte pasaportla alana giren PKK zanlısı, Brezilya'ya gitmeye çalışıyordu. Havalimanı risk analiz ekipleri dikkatli davranınca bazı şüpheler olduğunu farketti. Yapılan kontrollerde parmak izinden pasaportun ve kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.