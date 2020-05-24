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    24.05.2020 - 11:46 | | AA

    Bakan Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

    Bakan Dönmez'den "Ramazan Bayramı" paylaşımı

    Bakan Dönmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

    Dönmez, videonun da yer aldığı paylaşımında, "Ne olursa olsun biz hep bir olmaya, mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz. Sevdiklerimizin sağlık ve esenliği bizim en büyük bayramımız. Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." değerlendirmesinde bulundu.

    Prof.Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değiştiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" dedi. 11 Haziran'dan itibaren günlük vaka sayısının 300'lere kadar düşebileceğini ifade etti.
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