Bakan Dönmez'den "Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun" mesajı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl TANAP'ın rekor sürede tamamlandığını anımsattı. Azerbaycan gazının taşınması için Türkiye ayağında TANAP'ın tamamlanmasıyla sistemin hazır hale geldiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, "TANAP'ın ardından TAP'ın devreye girmesiyle Avrupa enerji arz güvenliğinin önemli bir halkası da tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.