Bakan Ersoy: Turist alınan 70 ülkeye 'niyet mektupları' iletildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile birlikte turizm alanında birçok yeniliğin hayata geçirildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin tercih edilen ülkeler arasında yer alabilmesi için hayata geçirilen ilk projelerden biri olan 'Sağlıklı Turizm'de Sertifikasyon' döneminin başlatıldığı anımsatılarak, "İkinci olarak ise turist alınan ülkelere bakanlık tarafından 'niyet mektupları' gönderildi. 'Niyet mektupları', geçmiş yıllarda da Türkiye'yi tercih eden başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Japonya, Rusya, Çekya başta olmak üzere 70 ülkeyi kapsıyor. Mektup içeriğinde 'yolcu sağlığı ve güvenliği', 'çalışan sağlığı ve güvenliği', 'tesislerde' alınan önlemler ve 'ulaşım araçlarında' alınan önlemler gibi konu başlıkları detaylandırıldı" denildi.

'DAVETLERİMİZİ YAPMAYA BAŞLADIK'

Açıklamada Bakan Ersoy, "Mektuplarımız geçmiş yıl istatistikleri alınarak ülkemizi en çok tercih eden 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilikler, uluslararası örgütler ve yurt dışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla 11 Mayıs itibariyle ile iletildi. Bizler de mektupların iletilmesinin akabinde ülkelerdeki muhataplarımıza telefon ederek niyet mektubundaki maddelerimizi anlatmaya ve tatillerini Türkiye’de geçirmelerine yönelik davetlerimizi yapmaya başladık. Görüşmelerimizde Türkiye’nin sağlık alt yapısı, il ve ilçe düzeyinde sağlık kuruluşları listesi ve kapasiteleri hakkında bilgiler veriyor, başlattığımız sertifikasyon sistemi ile Türkiye’nin Covid-19 sürecinde turizm açısından güvenli bölge haline getirildiğini detaylı olarak belirtiyoruz" ifadesini kullandı.

'SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ'

Bakan Ersoy, niyet mektubuna eklenen sertifikasyon ve sağlık altyapısı ile ilgili bilgilendirmelerle muhataplarının aklında oluşabilecek tüm soruların yanıtlarını vermiş olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tüm bu süreçlerde yalnızca vatandaşlarımızın sağlığı için değil, ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı için de seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var; 'misafirimizin başımızın üzerinde yeri var.' Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu anlayışla sürdüreceğiz."