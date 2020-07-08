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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu: Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu
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    08.07.2020 - 18:00 |

    Bakan Karaismailoğlu: Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Ovezov ile Kovid-19 salgını sonrasında normalleşme döneminde ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile yapılan görüşmede, Hazar Geçişi ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı masaya yatırılırken, Orta Koridor’un daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

    Bakan Karaismailoğlu: Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Ovezov ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kara, demir, denizyolu ve sivil havacılık alanındaki ilişkilere değinilirken, Kovid-19 salgını sonrasındaki normalleşme döneminde ulaştırma alanındaki mevcut yakın ilişkilerin daha da geliştirilerek ileriye götürmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Türkiye ve Türkmenistan’ın coğrafi konumu nedeniyle Doğu-Batı güzergahındaki en önemli transit ülkeler olması nedeniyle, mevcut ulaştırma koridorlarının işlerliğinin etkinleştirilmesi yönündeki işbirliği olanakları masaya yatırılırken, taşımacılıkta iki ülke arasında yapılacak ikili anlaşmalarla Hazar Geçişi’nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın ve Orta Koridor’un işlerliğinin artırılması gerektiğine işaret edildi.

    DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA TEKNİK PROSEDÜRLER AZALTILARAK, SAĞLANACAK BİRLİKTELİK İLE TİCARİ İLİŞKİLER ARTIRILMALI

    Toplantıda, iki ülke arasındaki karayolu ve demiryolu taşımacılığının yanı sıra denizyolu taşımacılığında teknik prosedürlerin azaltılması ve birlikteliğin sağlanarak ticari ilişkilerin artırılmasına vurgu yapıldı. Bakan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demiryolu hattının oluşturulduğuna işaret ederek hattın rekabet gücünün artırılması için ülkeler arasında teknik işbirliklerinin yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

      Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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