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10.01.2021 - 22:15 | | AA

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan "sözde" ifadesini kınadığını belirterek, "Sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki

 

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan 'sözde' ifadesini kınıyor, sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum."

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