19.11.2020 - 10:25 | | AA
Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama
Bakan Karaismailoğlu: "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak." dedi.
Bakan Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu:
Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik.
Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz.
Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.