Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklama

Bakan Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu:

Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik.

Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz.