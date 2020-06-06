Bakan Kurum gayrimenkul sektörü temsilcileriyle buluştu

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, millet için sağlıklı ve kaliteli yuvalar inşa eden, milli ve yerli kampanyalara destek vererek ülke ekonomisi için elini taşın altına koyan gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın destekleriyle dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa ederken yanlarında yer alan sektör temsilcilerine teşekkür eden Kurum, "İnşallah pandemi sonrası inşaat sektörü için yeni bir bahar olacak, firmalarımızın ulusal ve uluslararası alanda hızlı yükselişi devam edecek. Biz de üretirken yerli ve milli malzemeler kullanan, gücünü bu topraklardan alan sektör temsilcilerimizin her zaman destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.