MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Kurum'dan Fikirtepe açıklaması: 1 ay süre verildi
ABONE OL
24.11.2020 - 16:43 | | AA

Bakan Kurum'dan Fikirtepe açıklaması: 1 ay süre verildi

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Fikirtepe'de yarım kalan ya da başlamayan dönüşüm projeleri için 1 ay süre verildiğini söyledi.

Bakan Kurum'dan Fikirtepe açıklaması: 1 ay süre verildi

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilerleme kaydetmeyen projelerle ilgili resen dönüşümün başlatılacağını açıkladı. Bakan Kurum, "İstanbul'a yakışacak projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Kurum'un açıklamaları şu şekilde: "Fikirtepe Projesi 2007 yılında başlatılmış. 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren, İstanbul'umuzun en önemli lokasyonlarından biri ve bugüne kadar ama müteahhitler eliyle ama vatandaşlarımızdan kaynaklanan problemler nedeniyle tamamı bitirilememiş durumda. Artık bu alanda resen uygulama yapacağız. Devam eden bütün müteahhitlere bir ay süre vererek ve inşaatların sürecini izleyerek diğer tarafta devam etmeyen ve başlamamış alanlarda da girip burada ne yaptıysak istanbul'a yakışacak projeyi gerçekleştirmiş olacağız."

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olduABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Taksim'de maske ve sigara denetimi! Kuralları çoğunlukla yabancılar ihlal ediyor

Taksim'de maske ve sigara denetimi! Kuralları çoğunlukla yabancılar ihlal ediyor

Sıradaki Haber