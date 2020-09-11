Bakan Pekcan'dan 'Azerbeycan' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ile Azerbaycanın dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında 2019 yılında ikili ticaret hacminin 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Bakan Pekcan, amaçlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu kaydetti.

'HEDEFİMİZ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMAK'

Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu toplantı vesilesiyle ikili ticaret hacmini arttırmak açısından oldukça önemli bir adım olan Tercihli Ticaret Anlaşmasının imzalandığını hatırlatan Bakan Pekcan, "Anlaşmanın iç onay sürecinin Azerbaycanda tamamlanmış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz de iç onay sürecini Meclisimiz açılır açılmaz inşallah tamamlayacağız. Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak" dedi.

Bakan Pekcan, özellikle Covid-19 nedeniyle, Türkiyenin Orta Asyaya ihracatında İran üzerinden yapılan taşımaların sekteye uğradığını, bu çerçevede Gürcistan-Azerbaycan- Hazar güzergahının daha da önem kazandığını ifade ederek, bu hattın ve özellikle de demiryolunun ticarette çok daha aktif biçimde kullanılmasını arzu ettiklerini vurguladı. Bakan Pekcan, bu amaçla geçiş ücretlerinin azaltılmasına yönelik Azeri makamları ile istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.

Nahçıvan'ın ticari olanaklarının geliştirilmesi hususuna da büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Pekcan, "Azerbaycan ile işbirliğimizden memnunuz. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile beraber çok daha güzel işlere, çok daha büyük ticaret hacmine imza atacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.