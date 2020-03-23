Bakan Selçuk açıkladı! Corona virüs seferberliği...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni corona virüs tedbirleri kapsamında çalışma hayatında dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Corona virüs tedbirleri kapsamında işverenlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, işyeri hekimi ve işyeri hemşirelerini seferber ettik.” dedi.

Bakanlıktan corona virüs tedbirleri kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlar ve işverenler için yeni tedbirler aldıklarını açıklayan Bakan Selçuk, risk grubunda olanların uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımları etkin şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekti.

İşveren ve çalışanların işyerlerinde hassasiyet göstermeleri gereken konularda rehber ile bilgilendirici mahiyette afişler hazırladıklarını ve çalışma hayatının tüm taraflarıyla paylaştıklarını belirten Bakan Selçuk, “İşyerlerimizde dikkat edilmesi gereken kurallar bütününü içeren bu afiş ve rehberleri başta işveren ve işçi konfederasyonlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza ilettik, internet sitemizden ve sosyal medya mecralarından yayınladık.” dedi.

“BAKANLIĞIMIZCA YETKİLENDİRDİĞİMİZ 2.446 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE SAHADAKİ 44.986 İSG PROFESYONELİ EĞİTİM VERDİ”

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlara eğitim verdiğini bildiren Bakan Selçuk, “Bakanlığımızca yetkilendirdiğimiz 2.446 ortak sağlık ve güvenlik birimimizle birlikte sahadaki 44.986 İSG profesyoneli koronavirüsten korunma ve hijyen tedbirleri hakkında eğitim vermeye başladı. Uzman ekipler sahada bilgilendirme yapmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Uzman ekipler, işveren ve çalışanları şu konularda uyarıyor:

“İşyerlerinde başta Sağlık Bilim Kurulu’nun ve Bakanlığımızın aldığı kararlara uyulmalı. İşveren ve çalışanlarımız hijyene dikkat etmeli, özellikle ellerini belirli aralıklarla su ve sabunla yıkamalı, yüz bölgesinden ellerini uzak tutmalı, ortak kullanım alanları, araçlar, cihaz ve ekipmanlar sıklıkla temizlenmeli, işyeri ortamı sık sık havalandırılmalı, yakın temastan kaçınılmalı, öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnu tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı. İşverenler, çalışanları virüsten koruyacak tedbirlere ilişkin gerekli malzeme ve ekipmanları temin etmeli.”