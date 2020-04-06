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    06.04.2020 - 13:25 | | Milliyet.com.tr

    Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını duyurdu. Bakan Selçuk, yeni corona virüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

    Bakan Selçuk duyurdu! Süre uzatıldı

    İlaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık.” dedi.

    Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını da bildirdi.

    Kuzeni corona virüse yakalandı! Canlı yayında anlattı: 190 boyunda dağ gibi ama...Görevi başında olan CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni corona virüse yakalandı. Corona virüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı.
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