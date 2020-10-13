Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ve destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." dedi.