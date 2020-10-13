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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı
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    13.10.2020 - 09:32 | | İHA

    Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL‘ye yaklaştık." açıklamasında bulundu.

    Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal yardım ve destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." dedi.

    Sevgilisine sosyal medyadan yazan kızı sokak ortasında dövdü!Bursa’da kentin ortasında karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Kızların kentin ortasındaki kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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