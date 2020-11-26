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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
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26.11.2020 - 14:40 |

Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberlere göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:"2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak"

Son dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Ayrıntılar geliyor...

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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