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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank: 28 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık
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    12.10.2020 - 09:42 | | DHA

    Bakan Varank: 28 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör yatırımlarının arttığını, ağustosta 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28 bin 411 vatandaşa yeni imkanının önünü açtıklarını belirtti.

    Bakan Varank: 28 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı birinci bölge çekerken, beşinci bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla" dedi.

    Bakan Varank: 28 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık

      14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyorAntalya'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi. Şimdi tıkır tıkır çalışır hale getirdiği traktörüyle evinden işine gidip gelen Mehmet Cesur, "Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.
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