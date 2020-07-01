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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank: PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi
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    01.07.2020 - 11:13 | | AA

    Bakan Varank: PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamasında, 'Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor' dedi.

    Bakan Varank: PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi

    Ayrıntılar birazdan...

    Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.
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