Bakan Varank, TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bir yandan Kovid-19 ile mücadeleyi tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan da ekonominin çarklarının "tam gaz" dönmesi için çalışmalar yürütüyor.

Her gün yeni tedbirlerin açıklandığı bu dinamik süreçte özellikle sanayi kuruluşlarını desteklemeye devam eden Bakanlık, son olarak ilgili kurumu TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye katkı sağlamayı amaçlayan iki yeni çağrı hazırladı.

Söz konusu çağrıları duyuran Varank, "Sipariş Ar-Ge" ve "Patent Lisans" çağrılarıyla iş birliği gerektiren ortak projeleri destekleyeceklerini belirterek, "Sipariş Ar-Ge ile ticarileşme potansiyeli yüksek yeni bir ürünü destekleyeceğiz. Patent Lisans çağrımızda da teknoloji üreten kuruluşların sahip olduğu patentlerini sanayiye kazandıracağız. Bu iki çağrı kapsamında 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Sipariş Ar-Ge

"Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı" kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek.

Çağrı, KOBİ'lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünleri bir müşteri kuruluşla ortak projeler geliştirmesini teşvik ediyor. Bu çağrıyla hem iş birliklerinin arttırılması hem de Ar-Ge desteklerine ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması bekleniyor.

Çağrıya bir müşteri kuruluşla KOBİ ölçeğinde en az bir tedarikçi kuruluş başvurabilecek. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklenebileceği çağrıda proje başına bütçe 2,5 milyon liraya kadar çıkabilecek. Projeler, ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama en fazla 24 ay, ikinci aşama ise sabit 24 ay olacak.

Patent Lisans

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında da üniversitelerde, araştırma kurumlarında veya teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye uygulanması amaçlanıyor.

Çağrıda, üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri "Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş” olarak tanımlanıyor. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun sahibi olduğu patentleri lisans veya devir yolu ile edinecek şirketler ise müşteri kuruluş olarak nitelendiriliyor. Çağrıya, bir müşteri kuruluşla en az bir teknoloji sağlayıcı kuruluşun ortaklaşa yapacağı başvurular kabul edilecek.

Projeler 60 aya kadar desteklenecek. Müşteri kuruluş KOBİ olursa destek oranına yüzde 15 eklenecek. Her bir proje için 1 milyon liraya kadar bütçe ayrılabilecek.

Bakan Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu tarafından dün düzenlenen Türkiye'nin Tanı Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada duyurduğu iki yeni çağrıya ilişkin bilgi vermişti.