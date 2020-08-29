Bakan Varank'tan net açıklama: Bugün herkes Türkiye’nin geldiği noktayı görecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, üretimde yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak." dedi.