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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank'tan net açıklama: Bugün herkes Türkiye’nin geldiği noktayı görecek
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    29.08.2020 - 15:55 | | AA

    Bakan Varank'tan net açıklama: Bugün herkes Türkiye’nin geldiği noktayı görecek

    Son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün herkes Türkiye’nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek." dedi.

    Bakan Varank'tan net açıklama: Bugün herkes Türkiye’nin geldiği noktayı görecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, üretimde yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak." dedi.

    Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldıBitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, martıyı bulunduğu yerden kurtarıp, doğaya saldı.
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