BİST87.813-0,35EURO7,220,51USD6,521,13ALTIN340,710,78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 'Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek'
    ABONE OL
    30.03.2020 - 13:47 | | İHA

    'Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek'

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir” dedi.

    'Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek'

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimizin ve Bakanlığımızın ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği her proje ve milletimize sunduğumuz her hizmet küreselleşen dünyada ülkemizin rekabet gücünü artırmaktadır. 18 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Bakanlığımız da; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

    Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanserden ölen Berna hemşire memleketinde toprağa verildi!

    Kanserden ölen Berna hemşire memleketinde toprağa verildi!

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

    Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

    Sıradaki Haber