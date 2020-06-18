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    18.06.2020 - 11:08 | | AA

    Bakanlık önlem aldı! Üretimde artış bekleniyor

    Tarım ve Orman Bakanlığının, arz ihtiyacı bulunan kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin artması için aldığı önlemler etkisini gösterirken, bu yıl her iki üründe de rekolte artışı bekleniyor.

    Bakanlık önlem aldı! Üretimde artış bekleniyor

     

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca arz-talep sorunu olan, stratejik ve fiyatı sık değişen tarım ürünleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda arz ihtiyacı bulunan iki kritik bakliyat niteliğindeki kuru fasulye ile kırmızı mercimek izlemeye alındı.

    Bakanlık uzmanları tarafından yapılan saha ziyaretleri sonrasında bu iki ürün için analiz raporu hazırlandı. Buna göre, Bakanlık iki bakliyatta üretimin artması için sezon başında ivedilikle harekete geçerken, kırmızı mercimekte pilot 5 ilde atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve ilave üretim alanı sağlanması amacıyla tohumluğun yüzde 75'i hibe olarak dağıtıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi de kırmızı mercimek alım fiyatını yüzde 40 artışla ton başına 3 bin 500 lira olarak belirledi.

    Kırmızı mercimekte hasat devam ediyor

    Kırmızı mercimek üretiminde bu sezon iklim koşulları da uygun geçerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için verimli bir üretim sezonu yaşandı. Bu bölgede hasat yüzde 80 tamamlanırken, Bakanlık uzmanları, bu ay içinde Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da mercimek ekilen alanlara saha ziyareti de yaptı. Bu ziyaretlerde üreticilerden gelen kırmızı mercimek hasadında dane kaybını asgariye düşürecek mekanizasyonların desteklenmesi ve verim kaybına neden olan yabancı otla mücadele konusunda etkili ilaç talepleri değerlendirmeye alındı.

    İç Anadolu Bölgesi'nde ise hasadın temmuz ayının ikinci yarısından sonra başlaması öngörülüyor. Bakanlıkça yapılan değerlendirmeye göre, kırmızı mercimek rekoltesinin ülke genelinde 350 bin ton civarında olması bekleniyor. TÜİK verilerine göre, 2019 yılı mercimek üretimi 310 bin ton olmuştu. Üretim 2018'de de 310 bin tonda kalmıştı. Türkiye'de kırmızı mercimek tüketimi ise yıllık 364 bin tonu buluyor.

    Ürün gelişiminde sorun yok

    Kuru fasulye üretimi ise getirisi yüksek olan şeker pancarı ve mısır ile rekabet edememesi nedeniyle düşük kalmıştı. Ülke tüketimi 285 bin ton olan kuru fasulye üretimi geçen yıl 225 bin ton oldu.

    Analize göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinde başta kuru fasulye olmak üzere artan baklagil talebine bağlı olarak uluslararası piyasalarda fiyat artışları ortaya çıktı. Ortalama borsa fiyatlarının hasat dönemine kadar yüksek seyretmesi öngörülüyor.

    Bakanlıkça Türkiye'de mayıs itibarıyla başlayan kuru fasulye ekilişlerinde üretimi artırmaya yönelik proje ivedilikle hayata geçirildi. Bu kapsamda kuru fasulye üretiminde artış bekleniyor. Pilot 15 ilde kuru fasulye tohumluğundan yüzde 75'i hibe verilmişti.

    Ülke genelinde ürün çıkışları başlarken, fenolojik gelişimde bir sorun görünmüyor.

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