25.06.2020 - 07:00 |
Bakteri oluşumunu engelleyen boya
Filli Boya’nın iç cephe boyası AlpinaSilan W, bakteri oluşumunu engelleme özelliğiyle geldi. Sağlık Bakanlığı onaylı AlpinaSilan W, çocuk odaları, mutfak, banyo ve sağlık kuruluşları gibi yüksek nedeniyle bakteri oluşum tehlikesi olan yerlerde özellikle tercih edilip güvenle kullanılıyor.
Mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilen AlpinaSilan W, antibakteriyel ve minimum alerji yapma potansiyeli olan, su bazlı, ipeksi mat, tam silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyası olarak tüketicilerin beğenisini kazandı. AlpinaSilan W’nun, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü, yeni ‘Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi’ sayesinde bir kat daha artırılarak en üstün seviyeye çıkarıldı. AlpinaSilan W, su bazlı olması nedeni ile rahatsız etmeyen kokusunun yanı sıra çevre dostu.