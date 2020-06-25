Bakteri oluşumunu engelleyen boya

Mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilen AlpinaSilan W, antibakteriyel ve minimum alerji yapma potansiyeli olan, su bazlı, ipeksi mat, tam silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyası olarak tüketicilerin beğenisini kazandı. AlpinaSilan W’nun, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü, yeni ‘Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi’ sayesinde bir kat daha artırılarak en üstün seviyeye çıkarıldı. AlpinaSilan W, su bazlı olması nedeni ile rahatsız etmeyen kokusunun yanı sıra çevre dostu.