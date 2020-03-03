Banka komisyonu tavandan düşecek

Bankaların ücret ve komisyon gelirleri 2019’da, 2018’e göre yüzde 35 artarak 65.6 milyar liraya yükseldi. 2018’de bankaların ücret ve komisyon gelirlerinin toplam 48.7 milyar lira düzeyindeydi. Söz konusu ücretler içinde bakiye sorgulama, fatura ödeme, hesap işletim ücreti gibi kalemler bulunurken, komisyonların arasında da kullandığı krediyi sözleşmedeki vadeden önce kapatanlardan alınan erken kapama komisyonu yer alıyor.

Bankaların ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin toplam gelirlerine oranı 2018’in Ağustos ayında yüzde 8.8 iken 2019’un Aralık ayında yüzde 12.20’ye ulaştı. Bu verileri yorumlayan uzmanlar, “Kriz zamanı bankalar sağlıklı borçlarını düzenli ödeyen şirketlerin kredilerini de erken çağırma yoluna gidiyor ve o dönemlerde en büyük şikayetlerden biri bu konu oluyor. En önemli örneği 2009 yılıydı, erken kapamada komisyon var ancak erken çağrılınca müşteriye indirim yok” değerlendirmesini yaptı.

Resmen düşürüldü

Ekonomi yönetimi bankaların aldıkları ücret ve komisyonları standartlaştırdı. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı, 1 Nisan’da da yürürlüğe girecek. BDDK’nın 2014 yılındaki yönetmeliğiyle bireysel bankacılık müşterilerine yönelik ücret kalemlerini 20 ile sınırlamasından sonra TCMB yetkisindeki ticari müşteri ücretleri de 51 kaleme düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

İnternetten ve mobilden 1.000 TL’ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, 1.000 TL’den fazlaysa 2 TL olacak.

Kredi tahsis ücreti kapsamında alınan ve çoğunlukla yüzde 1 oranında uygulanan istihbarat ve mali analiz ücreti ile limit revize ve değerlendirme ücreti, ‘kredi tahsis ücreti’ başlığı altında sadeleştirildi ve limitin on binde 25’i ile sınırlandırıldı.

Ticari kredilerde yüzde 2’ye seviyelerine kadar çıkan kredi kullanım ücreti yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.

Erken kapama komisyonu sınırlandı

Yeni düzenlemeyle, ticari kredilerde erken kapama komisyonuna sınır getirildi. Buna göre, kalan vadesi 2 yıla kadar olanlar yüzde 1’i, 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’yi aşamayacak. Bu düzenlemeden önce söz konusu komisyonun, kredinin kalan faiz ödemesi kadar yüksek oranlara çıkabildiğini vurgulayan uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Birçok sözleşmede bu oran boş bırakılıyor. Yargıtay’ın emsal kararları da bankaların aldığı komisyon ortalamasının üzerinde erken kapama komisyonuna izin vermiyor. Hal böyle olunca da bankalar birbirine daha yüksek erken kapama komisyonu alma baskısı yaparak ortalamayı yukarı çekmeye çalışıyor. Erken kapama komisyonu bankaların ticari müşterilerini düşünürken icat ettikleri 2 bin 400 kalem ücretten sadece biri.”

Bankaların kârları ocak ayında yüzde 147 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ocak ayına ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu yayımlandı. Rapora göre, ocak sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 533 milyar 530 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 42 milyar 713 milyon lira arttı.

Sektörün toplam karı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 7 milyar 921 milyon lira oldu. Özkaynak toplamı 505 milyar 43 milyon lira olurken sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18.42 seviyesinde gerçekleşti. 2019 Ocak ayına göre yüzde 13 oranında artan toplam krediler 2.7 trilyon liraya yaklaştı.