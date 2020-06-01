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    HaberlerEkonomi Haberleri Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
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    01.06.2020 - 15:59 |

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 22 Mayıs ile biten haftada 6 milyar 927 milyon lira azalarak 3 trilyon 132 milyar 31 milyon liraya geriledi.

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Mayıs ile biten haftada 6 milyar 927 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 138 milyar 958 milyon liradan 3 trilyon 132 milyar 31 milyon liraya indi.

    Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 22 Mayıs ile biten haftada 25 milyar 675 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 973 milyar 837 milyon lira oldu.

    Tüketici kredileri yükseldi

    Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 659 milyon lira artarak 538 milyar 64 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 81 milyon lirası konut, 7 milyar 99 milyon lirası taşıt ve 319 milyar 885 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

    Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 136 milyon lira artarak 531 milyar 369 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artışla 103 milyar 272 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 607 milyon lirası taksitli, 58 milyar 666 milyon lirası taksitsiz oldu.

    Yasal öz kaynaklar arttı

    BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalışla 150 milyar 523 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 431 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

    Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 620 milyon lira artarak 670 milyar lira oldu.

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