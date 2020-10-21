Bankadaki altına milyem ayarı geldi

BDDK’nın internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi.



Saflık değerlemesi



Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.



Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor.



Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.



Yönetmelik taslağı ile bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün ve ayar bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:



“24 ayar İstanbul Altın Rafinerisi markalı ürünler 0.995 milyem, Darphane 0.995 milyem, LBMA üyesi rafineri ürünleri 0.994 milyem, LBMA harici rafineri ürünleri 0.992 milyem, 22 Ayar Darphane üretimi ziynet 0.907 milyem, muhtelif 22 ayar kuyum ürünü 0.905 milyem, 21 ayar hurda altın 0.855 milyem, 18 ayar hurda altın 0.725 milyem, 14 ayar hurda altın 0.555 milyem, 8 ayar hurda altın 0.2975 milyem.”