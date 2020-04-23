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    HaberlerEkonomi Haberleri Bankalar bugün ve yarın açık mı? Bankalar 23-24 Nisan tarihlerinde hizmet verecek mi?
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    23.04.2020 - 09:30 |

    Bankalar bugün ve yarın açık mı? Bankalar 23-24 Nisan tarihlerinde hizmet verecek mi?

    Bankalar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 22 Nisan 00:00'da başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından bankalar bugün ve yarın açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Bankalar bugün açık mı? 24 Nisan tarihinde bankalar hizmet verecek mi?

    Bankalar bugün ve yarın açık mı? Bankalar 23-24 Nisan tarihlerinde hizmet verecek mi?

    Bankalar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta dün gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar bugün bankalar açık mı? Bankalar bugün ve yarın hizmet verecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bankalar 23-24 Nisan tarihlerinde hizmet verecek mi?

    BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugünün resmi tatil olması nedeniyle bankalar bugün hizmet vermeyecek

    TBB: Banka şubeleri 24 Nisan'da kapalı olacak

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerinin 24 Nisan'da kapalı olmasını kararlaştırdığını açıkladı.

    TBB'den yapılan açıklamada, karar ile ilgili şöyle denildi:

    "T.C. İçişleri Bakanlığının 21 Nisan 2020 tarihli 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

    "Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

     

    Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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