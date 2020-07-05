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    05.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bankalar KOBİ’lere musluklarını açtı

    Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri, yılın ilk 6 ayında 193.3 milyar lira artışla 810 milyar liraya dayandı. Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini bertaraf etmek amacıyla açıklanan paketler, kredi artışında etkili oldu.

    Bankalar KOBİ’lere musluklarını açtı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2018 yıl sonunda 610.8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yıl sonunda 3.5 milyar lira artarak 614.3 milyar liraya yükseldi.

    Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de KOBİ kredileri 43.9 milyar liralık yükselişle 658.2 milyar liraya ulaştı.

    Türkiye’de salgının genele yayıldığı ve kısıtlamaların üst düzeye çıktığı ikinci çeyrekte ise KOBİ’lere kredi muslukları tamamen açıldı. Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi, ikinci çeyrek sonunda 807.6 milyar liraya dayandı. İkinci çeyrekte KOBİ kredileri bir önceki çeyreğe göre 150 milyar liraya yakın artış gösterdi. Böylece yılın ilk yarısında bankacılık sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi 193.3 milyar lira arttı.

     

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