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    HaberlerEkonomi Haberleri Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor
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    26.03.2020 - 11:34 | | İHA

    Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

    Corona virüse karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Bankalarda işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, içeriye tek tek alınan vatandaşlar 1 metre mesafesine dikkat etmiyor.

    Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

    Corona virüsü nedeniyle yetkililer acil işleri olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor. Ancak dışarıya çıkan vatandaşlar işlemleri yaptırmak için bankalar ve resmi kurumlara akın ediyor. Tehlikenin bir başka boyutu ise yakın temas. Bunun için içeride çalışanlar kendilerini koruma alırken, dışarıda kalanlar ise 1 metre kuralına dikkat etmiyor. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar mecburen birbirlerine temas ediyor. İnegöl polisi kalabalık alanlarda sık sık devriye gezerek vatandaşları mesafe konusunda uyarıyor.

    Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor

    DIŞARIDAKİLER RİSK ALTINDA

    Fakat yapılan o kadar uyarılara rağmen vatandaşlar sıralarını kaybetmemek için bildiğini okumaktan başka çaresi kalmıyor. Yapılan yeni düzenlemelerle bankalar 12.00'de itibaren hizmet veriyor durum böyle olunca kalabalık bir ortam oluşuyor. İçeridekiler kendilerini güvenceye alırken dışarıdakiler ise risk altında. Saatlerce bekleyen vatandaşlar aynı riski evlerine taşıyor.

    Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi, zabıtaya yakalandıKorona virüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.
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