Bayram yoğunluğu Ege’den başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerin çeşitli bölgelerde bu hareketi yoğun olarak hissettiğini söyledi. Özellikle butik oteller, apartlar ve kiralık villalar için talep oluştuğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Tatil tercihlerinin farklı olduğu; butik otel, apart, villa turizminin geliştiği bölgelerde talebin arttığını görüyoruz. Kaş, Kalkan, Fethiye, Bodrum, Çeşme’deki doluluklar yüksek. Ancak büyük tesislerin olduğu Antalya bölgesi, her türlü önlem alınsa da kalabalığa endişeli yaklaşılması nedeniyle tercih noktasında geride kaldı. Genellikle Ege Bölgesi’nin daha yüksek dolulukları olduğunu görüyoruz. Çünkü mevcut dönemde yerli turist hareketi daha yoğun ve yerli turistin ilk tercihi Ege Bölgesi olur” dedi.

Tesislerin çoğu kapalı



Firuz Bağlıkaya, Antalya’da otellerin büyük kısmının açılmadığını hatırlatırken, mevcut durumda açık otel oranının yüzde 35’lerde olduğunu kaydetti. Bu oran İstanbul’da ise yüzde 15-20 olarak belirtiliyor. Bağlıkaya, “Bu bayram için avuntumuz, Ramazan Bayramı’na göre daha iyi olacağıdır. Ziyaretçi sayısı ilk altı ayda yüzde 75 düştü. Sadece hazirandaki düşüş yüzde 96. Antalya’nın altı aylık düşüşü ise yüzde 91. Yıl boyunca toplamda yüzde 70 yurt dışı turist kaybı bekliyoruz. Turizm geliri ise 8-9 milyar dolarda kalır” diye konuştu.



Hijyen ilk sırada



TÜRSAB aynı zamanda GENAR ile bir de tatil araştırması hazırladı. Araştırma sonuçlarına göre, Kovid-19 sürecinde mayıs ayında yüzde 30 olan tatile gitme isteği, haziran ayında yüzde 20’lerin altına indi. Pandemi sonrası yeni normal diye adlandırılan süreçte, kendi aracı ile seyahat etme oranı yüzde 48 oranında artış gösterdi. Kovid-19 öncesi tatil planlayanların, tatillerini iptal etme oranlarında 55 yaş üstü grup diğerlerine göre yüzde 55 daha fazla oldu. Tüketicilerin en son kullanmış oldukları seyahat acentelerini tercih etme sebeplerinde uygun fiyat imkanı yüzde 30.7 ile ilk sırayı almaktayken, tatil tercihlerinde birinci sırada olan ‘uygun fiyat’ yerini yüzde 50 oranıyla pandemi sürecinde hijyen ve güvenliğe bıraktı.



İspanya’ya gidemeyen İngiliz turist Türkiye’ye gelecek



Yurt dışı pazarlardaki son gelişmeleri de paylaşan Bağlıkaya, şu bilgileri verdi:



“İngiltere, İspanya’ya tatile gidip dönenlere 14 gün karantina süresi uyguluyor. Bu uygulamayı haftalar önce Türkiye için kaldırmıştı. 18 milyon İngiliz’in normal şartlarda İspanya’da tatil yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu sayı içinde tatile çıkacakların önemli bir bölümünün Türkiye ve Yunanistan’ı tercih edeceğini düşünüyoruz. 1 Ağustos itibarıyla tarifeli seferlerin, 10 Ağustos itibarıyla charter uçuşların başlayacağı Rusya’dan gelecek turist akışıyla başta Antalya olmak üzere hareket yaşanacak. Türkiye’nin turizm hareketinde en önemli bölge ise Almanya ve onunla birlikte harekete geçen Orta Avrupa bölgesi. Kararlar pozitif olarak gelişirse, önümüzdeki dönemi tatil beldelerinde daha iyi geçirebiliriz.”