Bazı gözlüklerin ithalatında birim gümrük kıymeti belli oldu

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:2008/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "plastik maddelerden olanlar", "diğer maddelerden olanlar", "plastik camlı olanlar" ve "diğerleri" kategorilerindeki gözlüklerin ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar oldu.