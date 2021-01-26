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26.01.2021 - 09:42 | | AA

Bazı gözlüklerin ithalatında birim gümrük kıymeti belli oldu

Bazı gözlük türlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar olarak belirlendi.

Bazı gözlüklerin ithalatında birim gümrük kıymeti belli oldu

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:2008/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "plastik maddelerden olanlar", "diğer maddelerden olanlar", "plastik camlı olanlar" ve "diğerleri" kategorilerindeki gözlüklerin ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar oldu.

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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