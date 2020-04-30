BİST101.110-0.48EURO7.641.19USD6.980.56ALTIN383.370.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı
    ABONE OL
    30.04.2020 - 17:55 |

    BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların Aktif Rasyosu (AR) hesaplama kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Buna göre, mevduat toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara 31 Aralık 2020'ye kadar düzenlemeye uyum için süre tanındı.

    BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların Aktif Rasyosu (AR) hesaplama kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı.Bankaların rasyo hesaplamasında kullanacağı kalemlerin alt detayları, kuruluş birliklerine duyurularak BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.

    Buna göre, mevduat toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara 31 Aralık 2020'ye kadar düzenlemeye uyum için süre tanındı. Kalkınma ve yatırım bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar, Aktif Rasyosu hesaplamasından muaf oldu.Bankalar, 1 Mayıs'tan itibaren haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarına başlayacak.

    Kars'ta terör operasyonuİçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiğini bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği YPG/PKK katliamının failleri yakalandı

    Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği YPG/PKK katliamının failleri yakalandı

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

    Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

    Sıradaki Haber