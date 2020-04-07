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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
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    07.04.2020 - 17:18 | | AA

    BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

    BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti

    AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

    Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

    Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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