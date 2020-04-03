BİST89.234-0,31EURO7,240,41USD6,701,25ALTIN348,231,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK: Kurumumuzun adını kullanan dolandırıcılara dikkat
    ABONE OL
    03.04.2020 - 11:39 |

    BDDK: Kurumumuzun adını kullanan dolandırıcılara dikkat

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son günlerde "BDDK" adını kullanarak dolandırıcılık yapanların bulunduğuna dikkat çekerek, bu tür "vaatlere" dikkat edilmesi konusunda uyardı.

    BDDK: Kurumumuzun adını kullanan dolandırıcılara dikkat

    BDDK'dan yapılan açıklamada, "Son günlerde, Kurumumuzun adı kullanılarak gerek sosyal medya hesaplarıyla, gerekse cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla, Kurumumuz tarafından alınmış bir karar kapsamında ödeme yapılacağı veya maddi bir menfaat sağlanacağı yönünde gerçek olmayan vaatlerle, vatandaşlarımızın kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı  yönünde ihbar ve şikâyetler alınmaktadır" denildi ve şu uyarı yapıldı:

    "Bu bağlamda, Kurumumuz tarafından alınan herhangi bir karar kapsamında vatandaşlarımızdan kart bilgisi başta olmak üzere herhangi bir kişisel verinin talep edilmesi söz konusu olmayıp, sosyal medyada veya cep telefonlarına gelen kısa mesajlarda yer alan bu tür ifadelerin dikkate alınmaması ve yalnızca Kurumumuzun resmi internet sitesi olan https://www.bddk.org.tr adresinden yapılan duyurulara itibar edilmesi gerekmektedir.

    Ayrıca, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması halinde, Kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan “iletişim” sekmesi altındaki “E-Şikayet” bölümünden (https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/) ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte Kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir.

    Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

    Rezalet! Bir grup genç otelde parti düzenleyip... Yer: İzmirİzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otelde, parti düzenleyen gençler bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca harekete geçen ekipler, otele baskın düzenledi. Hem otel sahibine hem de parti yapan gençlere işlem yapıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Af yasası - ceza indirimi 2020 son durum ne? Af yasası kimleri kapsıyor?

    Af yasası - ceza indirimi 2020 son durum ne? Af yasası kimleri kapsıyor?

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüsten ölen annenin 8 aylık bebeği de kurtarılamadı

    Corona virüsten ölen annenin 8 aylık bebeği de kurtarılamadı

    Sıradaki Haber