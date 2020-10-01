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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK uyarıda bulundu...
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    01.10.2020 - 11:00 | | AA

    Son dakika... Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK uyarıda bulundu...

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), sahte internet siteleri ile ilgili uyarıda bulundu.

    Son dakika... Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK uyarıda bulundu...

    BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

     "Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte  internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka  müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir.

    Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile  hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi  kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına  katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve  kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep  telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası,  banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi  talep edilmektedir.

    Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının  tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler  işletilmektedir.

    BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet  sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda  bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet  yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda  mülahaza edilmektedir."

    Ermenistanlı askerler, SİHA'dan böyle kaçtıAzerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.
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