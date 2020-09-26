BDDK’dan 2 hamle

Kararın ardından dolar/TL 7.62’ye yakın seviyeden 7.5670’e kadar geriledi. Türk bankaları yabancı bankalar ile dolar - TL takası ve benzeri türev işlemler yaparak uzun vadeli TL kaynak temin ediyorlar. Yabancı yatırımcılar da swap piyasasını TL taşımanın getirdiği kur riskini azaltmak için kullanıyorlar.

Reuters’ın haberine göre işlemlerin bir kısmı ise yatırımcılar tarafından TL’ye karşı kısa vadeli spekülatif pozisyon almak için kullanılabiliyor.



BDDK dünkü karar ile yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL alım yönünde para swapı ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünü yasal özkaynakların yüzde 10’una yükseltti.



BDDK ayrıca yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL satım yönünde swap ve türev işlemlerin sınırını da yükseltti. Sınır vadesine 7 gün kalan işlemler için özkaynakların yüzde 1’inden yüzde 2’sine, vadesine 30 gün kalan işlemler için özkaynakların yüzde 2’sinden yüzde 5’ine, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltildi.



BDDK’nın yaptığı açıklamada kararın, “Kovid - 19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu (nisan ayında alından) kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda” alındığı ifade edildi.



Hisseye alım geldi



BDDK’nın bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptığı TL swap ve türev işlemlere getirdiği sınırlamaları gevşetmesinin ardından bankacılık endeksi yükselişle açıldı. Bankacılık endeksi yüzde 3’e yakın yükselişle seyretti.



Reuters’a konuşan bir aracı kurum işlemcisi, TCMB’nin faiz artırım kararının ardından BDDK’nın da dış piyasalardaki işlemlere getirdiği sınırlamaları gevşetmesinin hisselere alım getirdiğini ifade ederek, “TCMB faiz artırım kararından sonra gelen alımların sürmesine yardımcı oldu” dedi.



Kredi kartında ilk limit maaşın 2 katı



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi kartı limitlerine ilişkin bölümde de düzenlemeye gidilirken, kart çıkaran kuruluşların kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmesi zorunlu kılındı.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacak.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti kurul tarafından belirlenen tutarı geçemeyecek.