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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK’dan 50 hamle
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    15.06.2020 - 07:00 |

    BDDK’dan 50 hamle

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50’ye yakın düzenleme yaptık” dedi.

    BDDK’dan 50 hamle

    Akben, konferansta yaptığı konuşmada proaktif düzenleme yaklaşımı ve sektörün aktif olarak koordine edilmesinin son derece önem arz ettiğini vurguladı.

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