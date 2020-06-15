15.06.2020 - 07:00 |
BDDK’dan 50 hamle
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50’ye yakın düzenleme yaptık” dedi.
Akben, konferansta yaptığı konuşmada proaktif düzenleme yaklaşımı ve sektörün aktif olarak koordine edilmesinin son derece önem arz ettiğini vurguladı.
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