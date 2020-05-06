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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK'dan "kaynak verimliliği" için TL plasmanlarına sınırlama
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    06.05.2020 - 09:01 | | DHA

    BDDK'dan "kaynak verimliliği" için TL plasmanlarına sınırlama

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) "kaynak verimliliğini sağlama" amacıyla, bankaların yurtdışına yapacakları "TL plasmanları, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamını" yasal özkaynaklarının "yüzde 0.5'i" ile sınırlandırılmasına karar verdi.

    BDDK'dan "kaynak verimliliği" için TL plasmanlarına sınırlama

    BDDK'dan yapılan açıklamada, "Küresel Covid-19 salgın sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında istihdamın ve işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Reel sektör ve vatandaşların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında TL kaynakların yurt içinde daha verimli değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

    "Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel Covid-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.

    "Bu amaçla, BDDK'nın 5 Mayıs tarihli ve 9010 sayılı kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

    - Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5'i ile sınırlandırılmasına,

    - Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

    - Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."

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