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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor
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    01.07.2020 - 09:45 |

    Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor

    Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olacak.

    Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor

    Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrasında benzinde iki, motorinde ise bir defa gerçekleşen indirimlerin ardından bu sefer de fiyat artışı gündeme geldi.

    Uluslararası piyasalarda benzinin tonunun 364,75 dolardan 381,50 dolara, motorinin ton fiyatının ise 346,50 dolardan 360,75 dolara çıkmasının ardından benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG için de zam bekleniyor.

    İŞTE BEKLENEN ZAM ORANLARI

    Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak fiyat artışlarının benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olması öngörülüyor.

      Keçi sütünden imal edilen peynir 4 ay kuyuda bekletiliyorAntalya'nın Elmalı ilçesinde, yöreye özgü Söğle peyniri üretiliyor. Keçi sütünden elde edilen peynirde tuzdan başka katkı maddesi bulunmuyor. Deri tulumlara konulup, 4 ay özel kuyuda bekletildikten sonra yemeye hazır hale gelen Söğle peynirinin kilosu 85-90 TL'ye satılıyor.
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