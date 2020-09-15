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    HaberlerEkonomi Haberleri Benzinde 11 kuruş indirim
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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6.76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.65 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6.71 liradan 6.60 liraya, İzmir’de 6.78 liradan 6.67 liraya indi

    Benzinde 11 kuruş indirim

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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