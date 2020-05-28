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    HaberlerEkonomi Haberleri Berberler "riskli" gösterilmelerinden şikayetçi
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    28.05.2020 - 12:51 | | AA

    Berberler "riskli" gösterilmelerinden şikayetçi

    Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berber ve kuaförlere ilişkin yapılan açıklamaların yanlış algıya yol açtığını belirterek, "Esnaflarımızı hedef alan demeçler kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebep olmuştur. Bu da esnafımızın iş yapma kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır." ifadelerini kullandı.

    Berberler "riskli" gösterilmelerinden şikayetçi

    Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, federasyona bağlı tüm meslek mensuplarının, salgın öncesi ve sürecinde gerekli tüm hijyen kurallarına uyduğunu bildirdi.

    Esnafın son yapılan uyarıları da dikkate alarak çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

    "Bazı illerde henüz iş yerlerimiz açılmadan il hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla esnafımıza ve çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları daha kesinleşmeden bazı medya kuruluşları ile bazı profesörlerin yanı sıra pandemi sürecini yürüten Bilim Kurulu üyesinin AVM'lerden riskli olarak nitelendirdiği esnaflarımızı hedef alan demeçleri, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebep olmuştur. Bu da esnafımızın iş yapma kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır."

    Karakaş, yapılan olumsuz açıklamalardan sonra vatandaşların, kuaför salonlarından hizmet alma konusunda tereddütler yaşadığına dikkati çekerek, hijyen konusunda hiç kimsenin tereddüt yaşamaması gerektiğini, söz konusu iş yerlerinin ilgililer tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini belirtti.

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